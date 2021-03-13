РИАМО - 13 мар. В пансионате «Мострансавто» «Нара» в Наро-Фоминске проходит празднование Масленицы, на праздник пригласили детей и взрослых, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Прямо сейчас в пансионате «Мострансавто» «Нара» идут проводы затянувшейся зимы и приветствие весны!» - говорится в сообщении.

Здесь проходят масленичные танцы, увлекательные конкурсы и многое другое. Также гостей ждут традиционные угощения. Праздник организовали и для детей, и для взрослых. В финале состоится сожжение чучела.

Пансионат находится по адресу: Московская область, Наро-Фоминск, деревня Турейка.

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