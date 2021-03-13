РИАМО - 13 мар. Порядка 200 человек, которые стали участниками публичного мероприятия в гостинице на Измайловском шоссе, доставили в территориальные органы внутренних дел, проводится проверка, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«В одном из гостиничных комплексов на Измайловском шоссе группа граждан – представителей общественной организации – предприняла попытку проведения публичного мероприятия с нарушением установленных санитарно-эпидемиологических требований, у значительной части участников отсутствовали средства индивидуальной защиты», — говорится в сообщении.

Помимо этого, среди участников были члены организации, деятельность которой признана нежелательной в России.

В результате были задержаны порядка 200 человек. Проводится проверка.

Ранее ТАСС сообщил, что полиция задержала участников форума «Объединенных демократов». Среди задержанных были общественный деятель Владимир Кара-Мурза, политик Евгений Ройзман, мундеп Илья Яшин и другие.