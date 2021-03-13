РИАМО - 13 мар. Александр Большунов стал победителем в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам, он первым финишировал в гонке на 15 км классическим стилем, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Чемпион мира 2021 года в скиатлоне Александр Большунов завоевал золото в масс-старте на восьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Энгадине», — говорится в сообщении.

Большунов ушел в отрыв от других участников гонки за несколько километров до финиша. Главный соперник Большунова, норвежец Йоханнес Клебо, отстал на 18,4 секунды.

Соревнования заключительного этапа Кубка мира закончатся 14 марта.