РИАМО - 13 мар. Водителей в столице предупредили о снеге и гололедице, их призвали быть особенно осторожными и по возможности пересесть на общественный транспорт, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На выходных в столице пройдет снег, временами ожидается метель, образуется гололедица. Кроме того, был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра.

«Просим автомобилистов соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты», — говорится в сообщении.

Автомобилистов также призвали по возможности пересесть на общественный транспорт.