РИАМО - 13 мар. Прокуратура Москвы инициировала проверку в связи с обнаружением девочки без сопровождения взрослых в районе Печатники, сообщает пресс-служба ведомства.

«По предварительной информации, утром 13 марта 2021 года на ул. Кухмистерова была обнаружена 12-летняя девочка, которая находилась без сопровождения взрослых. Ребенок был без верхней одежды», - говорится в сообщении.

На данный момент жизни ребенка ничего не угрожает.

В ходе проверки в прокуратуре намерены установить обстоятельства и причины произошедшего. Кроме того, будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

По результатам проверки при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.