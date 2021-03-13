РИАМО - 13 мар. В ближайшие полтора года в Москве планируют завершить создание компьютеризированной системы по контролю за перемещением и утилизацией грунта и отходов строительства, система позволит оптимизировать перевозки, сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Мы в городе вводим компьютеризированную систему (контроля – ред.) переработки и перемещения грунта, отходов строительства. <...> Мы с коллегами (из французской компании Suez - ред.) продолжаем эту работу. Потому что это технологически сложная задача. Но мы ее, я думаю, в ближайшие год-полтора решим», - сказал Бочкарев.

По его словам, создание системы позволит контролировать доставку отходов строительства и грунта до места утилизации. Кроме того, компьютеризированная система позволит оптимизировать перевозки, уменьшить количество грузовиков с грунтом и строительными отходами на дорогах столицы.

Ранее правительство Московской области подписало соглашение с правительством Москвы о сотрудничестве и взаимодействии в сфере отходов сноса, строительства и грунтов. Документ определяет механизм взаимодействия в сфере сбора, перемещения и переработки строительных отходов, включая интеграцию автоматизированных систем учета, созданных в обоих регионах.