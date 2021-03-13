РИАМО - 13 мар. В подмосковном Чехове пропал 12-летний мальчик, он ушел из дома и не вернулся, сообщает Федеральное агентство новостей.

Мальчик не ночевал дома. Ребенка ищут по всему региону.

«Мальчик худощавого телосложения, рост около 140 см. Когда его видели в последний раз, был одет в черную шапку, светло-серую куртку и кроссовки черного цвета. Также у мальчика есть особая примета для опознания: шрам под подбородком с правой стороны», — говорится в сообщении.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем ребенке, призвали сообщить об этом в полицию.