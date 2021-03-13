РИАМО - 13 мар. Новые станции на Кольцевой линии метро могут появиться при условии перестройки районов города или появления крупных объектов, при этом строительство станции «Суворовская» на «коричневой» ветке нужно для соединения с «салатовой», сообщил в субботу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Строительство иных станций на Кольцевой линии действующей пока не рассматривается. <...> Если такая необходимость возникнет в связи с тем, что будут, может быть, перестраивать какие-то районы города или возникать какие-то важные объекты, тогда мы перейдем к рассмотрению этого вопроса», - сказал Бочкарев.

По его словам, строительство станции метро «Суворовская» на Кольцевой линии необходимо для соединения Люблинско-Дмитровской линии с «коричневой» веткой.

«Суворовская» расположится между «Новослободской» и «Проспектом Мира» на Кольцевой линии и станет пересадочной на станцию «Достоевская».

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