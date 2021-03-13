РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 мар. Депутат Московской областной думы Олег Жолобов поздравил жителей городского округа Домодедово с Масленицей, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

«Очень здорово, что мы стали собираться. У нас прекрасная в парке набережная, у нас лучший парк в Московской области, у нас лучший городской округ. Здорово, что у нас зима продолжается, но сегодня мы ее обязательно проводим», - сказал Жолобов.

Главной площадкой для празднования Масленицы стал парк «Елочки». Дневная программа началась в 11:00. Вечерняя начнется в 18:00.