РИАМО - 13 мар. Участников форума «Объединенных демократов», который проходит в Москве 13-14 марта, задержала полиция, передает ТАСС.

По данным адвоката Вадима Прохорова, были задержаны мундеп Илья Яшин и общественный деятель Владимир Кара-Мурза. Кроме того, полиция задержала политика Евгения Ройзмана, депутата из Санкт-Петербурга Максима Резника и мундепа Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину.

«Произошло <...> задержание участников форума, среди них два моих доверителя - Яшин и Кара-Мурза», - сказал Прохоров.

Основную часть задержанных отправили автозаком в одно из ОВД. Однако Кара-Мурза был отделен от других задержанных.

Прохоров подчеркнул, что форум проводился в столице на легальных основаниях. Основная часть гостей — муниципальные депутаты.