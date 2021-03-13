РИАМО - 13 мар. Поднимать или переносить подземные реки в центре Москвы нецелесообразно с экономической и технической точки зрения, на это потребуются триллионы рублей, сообщил в субботу журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Ранее эксперты ООО «КБ Стрелка» провели исследование и предложил вернуть в Москве реки и другие водоемы, которые в прошлом были спрятаны в коллекторах или осушены.

«Никакой экономической целесообразности в перенесении, поднятии подземных рек <...> в центре города Москвы нет. <...> Для того, чтобы их поднять, необходимо перестроить весь город. Для этого потребуется несколько триллионов рублей», - сказал Бочкарев.

По его словам, ранее, во время строительства Москвы, большое количество подземных рек укладывалось в коллекторы, чтобы водные артерии не разрезали ткань города.