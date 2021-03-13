РИАМО - 13 мар. К 2030 году планируют завершить строительство спортивных объектов, домов, дорог, офисных зданий и других объектов в Мневниковской пойме, сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Весь проект <...> будет реализовываться в периоде до 2030 года», - сказал Бочкарев.

По его словам, одними из самых интересных объектов на территории поймы станут ландшафтный парк и центр водных видов спорта с искусственной волной.

Кроме того, в пойме проложат более 15 километров улично-дорожной сети, построят четыре моста и более 15 спортивных объектов. В частности, в этом году планируют сдать в эксплуатацию многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами и залами единоборств. В Мневниковской пойме также возведут дома по программе реновации и здания офисного назначения.

«Это территория, где будут построены две новые станции (метро - ред.). Одну из них мы готовим к концу марта. Это станция «Мневники». <...> И вторая станция «Терехово», которую собираемся в этом году запускать с пассажирами в том числе. Это станции Большой кольцевой линии», - добавил Бочкарев.