РИАМО - 13 мар. В 2021 году в Московской области появится 15 новых модельных библиотек, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Выходные - это отличное время, чтобы провести время с пользой. Например, отправиться в библиотеку. Читальный зал с индивидуальным местом, огромный выбор литературы, различные мастер-классы, киностудия для детей, клуб «Активного долголетия», школа фотоискусства - все это в обновленной библиотеке «ЦБС им. А.Белого», современном пространстве и отличном месте для отдыха местных жителей», - написал Брынцалов в личном Instagram-аккаунте.

Он подчеркнул, что в Балашихе в рамках реализации национального проекта «Культура» уже отремонтировали три библиотеки.

Библиотечная сеть Московской области – одна из самых больших в стране. Она включает в себя одну государственную библиотеку и 950 муниципальных. 517 библиотек работают в сельской местности. Библиотеки региона ежегодно обслуживают около 2 миллионов посетителей.