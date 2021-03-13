РИАМО - 13 мар. После запрета на использование песни «Катюша» в качестве гимна российской сборной на Олимпиаде в Токио Паралимпийский комитет России предложит альтернативные варианты, сообщает в субботу ТАСС.

Из-за санкций WADA российские сборные не могут выступать с государственными символами. Кроме того, нельзя использовать гимн России. Ранее комиссия спортсменов Олимпийского комитета РФ предложила использовать в качестве гимна песню «Катюша». Спортивный арбитражный суд не принял это предложение.

«Мы в Паралимпийском комитете России не обсуждаем, почему и как это было сделано. В настоящее время готовим предложение по другим альтернативным вариантам, которые будем направлять в Международный паралимпийский комитет», — сказал первый вице-президент Паралимпийского комитета России, глава российской делегации на играх в Токио Павел Рожков.

Летние Олимпийские игры в Токио планируют провести 23 июля – 8 августа. Паралимпиада пройдет 24 августа – 5 сентября.