РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 мар. В Щелкове прошел семинар с председателями и казначеями садоводческих и огороднических товариществ, входящих в состав городского округа Щелково, одной из тем, которая на нем обсуждалась, была работа по оформлению в собственность незарегистрированной недвижимости на территориях СНТ и ОНТ, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Незарегистрированный дачный дом юридически отсутствует - его невозможно продать, сдать в аренду или передать по наследству. Сейчас, пока до 2026 года действует дачная амнистия, это можно сделать в упрощенном порядке. От незарегистрированной недвижимости бюджет ежегодно недополучает значительную сумму денег. Председателям необходимо проводить работу с собственниками незарегистрированной жилья», - сказала заместитель главы городского округа Щелково Елена Суслина.

Кроме того, перед участниками семинара с отчетом о проделанной работе за 2020 год выступил депутат Мособлдумы Владимир Шапкин. Также он наградил грамотами и благодарственными письмами председателей правлений, добившихся лучших результатов в обустройстве территорий СНТ и ОНТ по итогам 2020 года.