РИАМО - 13 мар. Полностью завершить реконструкцию развязок на МКАД планируют к 2023 году, так, в апреле 2021-го планируют начать работы на развязке МКАД с Липецкой улицей, сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«К 2023 году планируем завершить реконструкцию этих объектов и фактически завершить полностью реконструкцию всех развязок на МКАД», - рассказал Бочкарев.

По его словам, в апреле начнутся работы по реконструкции развязки на пересечении МКАД и Липецкой улицы. Уже начались работы на развязке у Алтуфьевского шоссе.

Также продолжатся работы на Осташковском шоссе. Окончательное решение о работах на развязке у Щелковского шоссе примут в течение этого года.

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