РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мар. Спортсменка из Подольска Ирина Головатюк победила на первенстве России по лыжным гонкам среди юношей и девушек 17-18 лет и заслужила звание мастера спорта, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

С 9 по 14 марта в Сыктывкаре проходит первенство России по лыжным гонкам среди юношей и девушек 17-18 лет.

«11 марта 16-летняя подольская спортсменка, воспитанница МУ СШОР по лыжным гонкам Ирина Головатюк завоевала золотую медаль в дисциплине «спринт» в классическом стиле. Она показала лучшее время как в классификации, так и в финале, оставив позади 126 спортсменов. Поздравляем с победой Головатюк Ирину и ее тренера Александра Ефимова!» - говорится в сообщении.

Первое место в этих соревнованиях является основанием для присвоения спортивного звания «Мастер спорта России».





