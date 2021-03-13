РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 мар. В Люберецком дворце культуры 26 марта пройдет финал конкурса «Мамочка-Люберчаночка», посетить его можно бесплатно, сообщается в Instagram-аккаунте конкурса.

«Двадцать шестого марта состоится главное мероприятие года от «Мама оффлайн» - финал конкурса «Мамочка - Люберчаночка 2021». Сбор гостей в 16:30 по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №200, Люберецкий дворец культуры», - говорится в сообщении.

Участницы готовились к финалу конкурса два месяца. Они репетировали и участвовали в мастер-классах и тренировках.

«Вас ждет море впечатлений и интереснейшая программа, ведь каждая мама-участница подготовила для вас что-то уникальное. Приходите и приводите всех своих родных и знакомых. Это праздник не только для участниц, но и для всех гостей! Обещаем, будет интересно. Вход свободный», - заключается в материале.