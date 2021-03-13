РИАМО - 13 мар. Согласно исследованию Роскачества, жители России часто выбирают вино на основании количества сахара в напитке, передает «Вечерняя Москва».

«В первую очередь выбирают между сухим, полусухим и полусладким 32% покупателей, еще 21% потребителей ставит критерий сахара на второе место при выборе», - сказала директор департамента исследования винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

При этом вопрос цены волнует только 9% опрошенных, а 16% называют этот параметр вторым по значению при выборе вина.

Исследование показало, что россияне стали чаще отдавать предпочтения сухим винам и брюту вместо полусладких.

Эксперты отмечают, что виноград во время созревания исследуют на количество кислот и сахара в ягодах. Термин «сухое» говорит о том, что во время изготовления вина сахар в ягодах полностью, «насухо», переработали дрожжами в алкоголь. В таком случае сладкий вкус алкоголя и его ценность не теряется.

Сладость вина прямо влияет на его качество. Производители вина поддерживают уровень диоксида серы в алкогольных напитках, чтобы не допустить процесса брожения, и в сухих винах этого микроэлемента будет меньше.

Также сухие вина менее калорийны. Эксперты предупреждают, что большое содержание сахара в алкоголе может нанести двойной удар по здоровью человека.