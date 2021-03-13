РИАМО - 13 мар. Работы подготовительного цикла завершили в рамках строительства Национального космического центра в столице, сейчас там ведут монолитные работы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

13 марта мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин осмотрели ход строительства космического центра. Центр планируют достроить в 2023 году.

«На текущий момент в низкоэтажной части будущего Национального космического центра уложено 77 тыс кубометров бетона, что составляет 65% от запланированного здесь объема работ. Строители продолжают возведение основных железобетонных конструкций вышележащих этажей», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что на месте будущей высотной доминанты выполнили свайное основание. Сейчас там ведут работы по устройству фундаментной плиты.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что в скором времени планируют начать сооружение основных монолитных конструкций высотной части центра.