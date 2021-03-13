РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мар. В подмосковном Подольске улучшилась ситуация с выездом и заездом в микрорайон Восточный (Цемянка) после увеличения временного промежутка зеленого сигнала на светофоре, власти реализуют также другие меры для улучшения транспортной ситуации в районе, сообщил «РИАМО в Подольске» член общественной палаты округа Ренат Мухамеджанов.

В Подольске вечером 12 марта прошла встреча жителей с представителями ППЖТ, депутатом района Сергеем Кулевым, куратором проекта единороссов «Безопасные дороги» депутат Максимом Кругловым, Мухамеджановым, представителями администрации округа, ГИБДД.

«Сотрудники ГИБДД с помощью камер в реальном режиме отслеживают проблемные места. Увеличение времени зеленого сигнала светофора на 10 секунд позволило облегчить выезд с Цементного проезда минимум 10 машинам. Результаты видны не только с камер дорожной полиции, замеры в часы пик утром и вечером сделали также общественники. Таких пробок, как раньше, больше нет», - сказал Мухамеджанов.

По его словам, также начался ямочный ремонт дорог в микрорайоне. ППЖТ скорректировало проезд фур и перенаправило их на вторую стоянку.

«Изменение режима работы светофора принесло свои первые плоды для уменьшения пробок при выезде и заезде на Цементный проезд. Во время встречи также прозвучало много предложений по улучшению ситуации с проездом от граждан, которые мы рассмотрим в ближайшее время», - сказал Кулев.

Власти планируют установить вызывной светофор с кнопкой для пешеходов и расширить Цементный проезд. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья вносит изменения в проект Восточного обхода Подольска.

С проспекта Юных Ленинцев для перехода на проспект Ленина построят эстакаду. Сделают бессветофорное движение до Военкомата по программе строительства автомобильной дороги «Подход к городу Подольску» 2021-2024 года. ППЖТ получили согласование на создание еще одной площадки для уменьшения грузовых потоков.