РИАМО - 13 мар. Запустить движение поездов на участке Большой кольцевой линии Московского метрополитена от станции «Карамышевская» до станции «Мневники» планируют до конца марта, сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Участок БКЛ от станции «Карамышевская» до станции «Мневники» готов на 100%. <...> Мы планируем полностью подготовить этот участок к пуску с пассажирами к концу марта», - рассказал Бочкарев.

Он уточнил, что пробные поезда на участке планируют запускать ориентировочно 22 марта.

Станция «Карамышевская» расположена недалеко от пересечения проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения. Станция «Мневники» находится вблизи Карамышевской набережной на территории Мневниковской поймы.

Запуск станций «Карамышевская» и «Мневники» позволит разгрузить Звенигородское шоссе, проспект Маршала Жукова, а также улицу Нижние Мневники, входящую в Северо-Западную хорду. Всего соседние улицы станут свободнее на 9%.

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