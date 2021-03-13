РИАМО - 13 мар. Строительство станции метро «Гольяново» начнут после весны 2022 года, в ближайшее время будут решать вопросы проектирования, сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Мы сдвигаем начало строительства. <...> Начало строительства точно после весны 2022 года», - сказал Бочкарев.

По его словам, в ближайшее время специалисты будут решать вопросы проектирования.

«Гольяново» будет располагаться на Арбатско-Покровской ветке подземки. Станция обеспечит транспортную доступность района Гольяново – она сможет обслужить 70 тыс жителей района.

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