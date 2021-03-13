РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 мар. Жителей подмосковных Котельников пригласили покататься на коньках на двух ледовых площадках, сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители городского округа Котельники! На наших хоккейных коробках залиты ледовые покрытия, приглашаем всех любителей покататься на коньках на спортивные площадки», - говорится в сообщении.

Данные площадки расположены в Кузьминском лесопарке и на территории стадиона «Русские газоны - Котельники» по адресу: микрорайон Силикат, дом №31.

«Остались последние морозные деньки! Успейте провести их с пользой для здоровья», - заключается в материале.