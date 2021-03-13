РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 мар. В подмосковных Люберцах с начала 2021 года в замещающие семьи устроили 14 детей-сирот, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«С начала 2021 года органы опеки и попечительства городского округа Люберцы устроили в замещающие семьи уже 14 детей-сирот», – говорится в сообщении.

Всего в Подмосковье насчитывается свыше четырех тысяч приемных семей, 26 из них созданы за первые два месяца нового года.

«В регионе активно работают школы приемных родителей, обучение в них уже прошли 325 человек с начала года. В школе психологи, медики и юристы отвечают на самые актуальные вопросы, помогают подготовиться к родительству – это совершенно бесплатно и доступно всем желающим взять ребенка в семью. Таких школ у нас функционирует 72», – отметила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

В Подмосковье проживает более 23 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них свыше 15,5 тысячи детей находятся на воспитании в опекунских и приемных семьях. Кроме этого, свыше 7,5 тысячи детей проживают в семьях усыновителей.