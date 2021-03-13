РИАМО - 13 мар. На развязке МКАД с Алтуфьевским шоссе из-за дорожных работ по ночам начали перекрывать движение, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Так, с 13 по 15 марта с 02:00 до 02:20, с 03:00 до 03:20 и с 04:00 до 04:20 полностью перекроют внешнюю сторону 85-го километра МКАД от съезда с внешней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе (в сторону области) до съезда с Алтуфьевского шоссе (в сторону центра) на внешнюю сторону МКАД», — говорится в сообщении.

Помимо этого, на данном участке в этот период ограничивают движение по одной полосе с 01:30 до 05:00.

Ранее автомобилистов предупредили, что 5 апреля участки улиц Спортивной, Плотинной и Клочкова станут односторонними. Так, благодаря этому на участке Плотинной улицы решится проблема встречного разъезда. На Спортивной улице из-за припаркованных машин проезд был осложнен – там сохраняются парковки, но проезд становится односторонним.

Участок на улице Клочкова от улицы Алексея Свиридова до дома 2 и раньше использовался как односторонний, так как движение на съезд с Кутузовского проспекта запрещено. Благодаря введению одностороннего движения сохраняются 19 мест для парковки.