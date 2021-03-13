РИАМО - 13 мар. Проект инфекционного госпиталя в поселении Вороновском в новой Москве выдвинут на престижную международную премию MIPIM Awards, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Госпиталь возвели в в рекордные сроки. Теперь он будет представлен в премии в номинации Best healthcare development («Лучший проект в области здравоохранения»).

«Символично, что именно в это время год назад мы приступили к строительству инфекционного госпиталя. Он возведен в рекордные для такого объекта сроки — за 37 дней. Необходимость и значимость госпиталя в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции сложно недооценить», — сказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Бочкарев добавил, что в создании клиники задействовали лучших специалистов строительной отрасли Москвы. В строительстве участвовали более 27 подрядных организаций, свыше 11 тыс строителей и 1,5 тыс единиц техники.

По его словам, итоги конкурса подведут осенью 2021 года в рамках Международной инвестиционной выставки недвижимости MIPIM во Франции.

«Награда MIPIM Awards является одной из самых авторитетных и значимых в сфере архитектуры и строительства», — подчеркнул заммэра.

В данном конкурсе столичные проекты участвуют с 2010 года. В 2019 и 2020 годах проекты Москвы уже занимали призовые места. Так, в прошлом году в номинации «Лучший объект спортивного и культурного назначения» был отмечен Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой. В 2019 году спецприз получил парк «Зарядье».

Инфекционная больница в Вороновском приняла первых пациентов с коронавирусом в апреле 2020 года. Комплекс спроектирован с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Кроме того, госпиталь окружает периметр безопасности.

Для нужд инфекционной больницы было закуплено свыше 26 тыс единиц медоборудования и мебели. Каждая койка центра может быть переоборудована в реанимационную.

Так как клиника находится далеко от центра Москвы, для персонала здесь возвели общежитие.