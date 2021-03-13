РИАМО - 13 мар. В Подмосковье и столице с 09:00 14 марта до 21:00 15 марта объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за порывов ветра до 15 м/с, также до 12:00 14 марта в регионе действует предупреждение из-за метели и гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Смоленской, Тверской, Ярославской и Тульской областей.

В Московском регионе 14 марта будет облачно, ожидаются дождь и мокрый снег, образуется гололедица, порывы ветра усилятся до 15 м/с. Ночью будет минус 2 – 0 градусов, днем — плюс 2 – плюс 4 градуса.

15 марта также будет облачно, пройдут снег, мокрый снег и дождь. Ожидаются гололедица, порывы ветра до 15 м/с. Температура ночью составит плюс 1 – плюс 3 градуса, днем — плюс 3 – плюс 5 градусов.