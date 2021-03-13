РИАМО - 13 мар. За три года работы Московская кинокомиссия одобрила более 750 заявок кинематографистов. При ее поддержке сняли уже не один десяток фильмов, в том числе картины «Вторжение» Федора Бондарчука, «Француз» Андрея Смирнова, «Текст» и «Холоп» Клима Шипенко, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Цель работы кинокомиссии — помогать кинематографистам снимать фильмы в столице.

«Работая оперативно, взаимодействуя со всеми органами власти и организациями, находящимися на территории города, Московская кинокомиссия существенно облегчает процесс согласования и проведения съемок. Важно, что она оказывает поддержку совершенно разным проектам: и крупным профессиональным, и дебютным, и студенческим», — сказал секретарь Союза кинематографистов России, режиссер, сценарист и кинопродюсер Филипп Абрютин.

Комиссия работает по принципу одного окна. Здесь киноделы могут получить консультации по организации съемок, помощь в работе с различными ведомствами и даже коммерческими структурами. Кроме того, она занимается формированием единой базы городских локаций.

Самыми популярными для съемок в комиссии называют следующие локации: Красная площадь, Тверская улица, улица Новый Арбат, проспект Академика Сахарова, ВДНХ, Триумфальная площадь, станции Московского метрополитена, Театральная площадь, Большой Москворецкий и Большой Устьинский мосты и так далее.

«90% материала мы снимали в Москве в самых сложных локациях: на Красной площади, Никольской улице, ВДНХ, в парке «Зарядье», Парке Горького. Провести эти съемки легко и быстро мы смогли только благодаря содействию «Москино» и Московской кинокомиссии. Все согласования были выданы без проволочек», — рассказал продюсер кинокомпании, занимавшейся съемками ленты «Только серьезные отношения», Александр Котелевский.

Московская кинокомиссия также помогает студентам профильных вузов в создании студенческих работ.

Кинокомиссия также помогает продвигать Москву в качестве места для съемок картин за рубежом. С 2020 года город предоставляет финансовую поддержку кинематографистам, картины которых создают позитивный образ Москвы.