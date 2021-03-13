РИАМО - 13 мар. В столице с начала года построили пять социальных объектов, активное участие в возведении таких объектов принимают и инвесторы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Мы продолжаем активную работу по развитию городской социальной инфраструктуры, с начала этого года в Москве построено пять социальных объектов, среди которых новые объекты образования, здравоохранения и спорта», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что за счет бюджета Москвы построили блок начальных классов на 300 мест в Южном Бутове, объект инфраструктуры в «Лужниках», амбулаторию на 110 посещений в смену в Щаповском.

Бочкарев добавил, что за счет инвесторов с начала этого года возвели образовательный комплекс в Гольянове (детский сад на 175 мест и школа на 400 мест) и детский сад на 225 мест в Южном Бутове.

Генеральный директор «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова уточнила, что в районе Соколиная Гора практически готов к вводу в эксплуатацию детский сад. Он построен по индивидуальному проекту, там смогут заниматься 205 детей. Детский сад передадут на баланс города.

С начала года в Москве построили и ввели в строй около 1,3 млн кв м недвижимости, из них около 700 тыс кв м жилья.