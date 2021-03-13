РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 мар. Летописи Люберец хранят память о девяти православных мучениках округа, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В последние дни Масленицы, вступая на путь Великого поста, мы обращаемся к истории людей, глубоко верующих и за эту веру пострадавших. Летописи городского округа Люберцы хранят память о девяти православных мучениках», - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Священномученик Константин Соколов - уроженец Люберец. Он прослужил более 40 лет в Преображенском храме, взорванном в 1936 году. Скончался в ссылке в 1938 году. В том же храме служил отец Александр, умерший в Амурлаге в 1942 году от болезни.

«На печально известном Бутовском полигоне встретили свою смерть иеромонах Гавриил (Гур), пресвитер Леонтий Гримальский, иерей Вячеслав Занков. В заключении в Москве скончался псаломщик Дмитрий Смирнов. В 1938 году в Красноярском крае был расстрелян профессор Московской духовной академии Иоанн Попов, проживавший в Ухтомском районе. В Бутове расстрелян священномученик Петр Марков, долгие годы служивший в Преображенском храме в Кореневе, а после его закрытия - в Петропавловском храме в Малаховке. В этом же храме нес службу и священномученик Сергий Лебедев», - отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что в их честь написана икона, изображающая девять небесных люберецких покровителей. Она установлена в храме Преображения Господня в Люберцах и других храмах Люберецкого благочиния.

«В 2017 году на деньги от пожертвований на месте разрушенного Преображенского храма была установлена стела в память о событиях, которые не должны повториться в нашей истории. Сила духа убиенных священнослужителей – это символ искренней веры, которая вдохновляет нас сегодня на добрые дела», - заключил Ружицкий.