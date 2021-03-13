РИАМО - 13 мар. В 2023 году планируется завершить строительство комплекса зданий Национального космического центра в Москве, там создадут рабочие места для 20 тыс человек, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

В субботу мэр города Сергей Собянин и гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин осмотрели ход строительства зданий космического центра на территории центра им. Хруничева.

«В 2019 году президент России Владимир Владимирович Путин поддержал нашу идею о строительстве в Москве Национального космического центра – единой площадки для управления космической отраслью и разработки космических аппаратов, которая разместится на территории завода им. Хруничева», — сказал Собянин.

Он добавил, что строительство зданий Национального космического центра идет хорошими темпами.

Собянин отметил, что также идет разработка градостроительной документации на часть территории завода им. Хруничева. Эту часть передадут городу. Там появится современный научно-производственный кластер для высокотехнологичных производств. Кроме того, на этой территории построят жилье в рамках программы реновации.

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Создание Национального космического центра

Помимо центрального офиса, ситуационного центра «Роскосмоса», отраслевых институтов и предприятий, в составе Национального космического центра будут молодежные конструкторские бюро, образовательный комплекс, центр диверсификации производства, центр поддержки бизнеса, выставочные центры.

Центральным элементом космического центра станет высотная треугольная башня, которая будет напоминать ракету.

В строительстве центра задействованы более 1,1 тыс человек. На территории у космического центра создадут общественные пространства, экспозиции под открытым небом, фонтаны. На территорию центра можно будет свободно войти.

Кроме того, будет сохранен производственный комплекс центра им. Хруничева. На высвобождаемой территории будет новый научно-производственный кластер ОЭЗ «Технополис «Москва».