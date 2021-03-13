РИАМО - 13 мар. Священник Павел Островский резко высказался по поводу проведения в Москве экспозиции Body Worlds, на которой демонстрируют настоящие органы и скульптуры из человеческих тел. Он считает, что пойти на эту выставку могут только нездоровые люди.

Анатомическая выставка «Мир тела» (Body Worlds) открылась 12 марта в павильоне №21 на ВДНХ. Авторы проекта, доктора Гюнтер фон Хагенс и Анжелина Уолли, ставят своей целью просвещение широкой общественности об устройстве человеческого тела. Для этого доктора изготовили десятки экспонатов из частей человеческих тел.

«Я бы вообще, честно говоря, собрал группу психиатров и переписывал ФИО всех посетителей этой мерзости. По крайней мере, в моем мозгу некрофилия - это извращение, а не норма. Ведь половое влечение к трупам - это только один из вариантов некрофилии, а в целом она выражается именно в любви ко всему мертвому», — написал Островский в Instagram.

Священник отметил, что стоит знать, прежде чем идти в разведку, любит ли напарник трупы или нет.

«А то как бы не вышло так, что он будет ждать моей гибели, чтобы потом, хрустя попкорном, рассматривать мои поповские телеса», — добавил Островский.

Священник сопроводил свою публикацию картинкой с «веселым Роджером» и отметил, что пираты, по сравнению с современными некрофилами, это малыши в масках зайчиков на новогоднем утреннике.

Ранее врач-психиатр, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова в беседе с РИАМО сравнила посещение такой выставки с развлечениями для взрослых – стриптизом или соответствующими фильмами. При этом психиатр отметила, что популяризировать такие мероприятия не стоит.

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