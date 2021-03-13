РИАМО - 13 мар. Из-за снегопада 13 марта в Москве видимость может ухудшиться до 1-2 км, водителям и пешеходам стоит быть особенно внимательными, сообщается на сайте «Метеоновости».

Вечером 12 марта в Москве усилился ветер – это является признаком изменения погоды.

«Сегодня, 13 марта, процесс наступления тепла продолжился. В утренние часы нижняя граница облачности понизилась до 300-400 м. Осадки в виде обложного снега усилились, максимальное их количество ожидается в период с 13 до 16 часов по московскому времени, во время прохождения основного атмосферного фронта, который смещается с запада со скоростью 20-25 км/ч», — говорится в сообщении.

Атмосферное давление незначительно снизится, температура поднимется чуть выше 0 градусов. Ожидаются мокрый снег и замерзающий дождь, может образоваться гололедица.

Видимость на дорогах может ухудшиться до 1-2 км и меньше. На этих выходных водителям и пешеходам стоит быть особенно внимательными.

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