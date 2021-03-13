РИАМО - 13 мар. В ГУП «Мосгортранс» предупредили пассажиров об отмене запланированной корректировки ряда автобусных маршрутов на юго-западе столицы, передает «Вечерняя Москва».

«Как уточняет перевозчик, запланированные первоначально на 15 марта изменения, <...> переносятся на более поздний срок», - говорится в сообщении.

Изменения должны были коснуться маршрутов №т60, т72, 651, 826. Они связаны с переносом остановок «Улица Каховка» и «Молодежный центр». Информация о дате изменений будет опубликована дополнительно.

Перенести остановки намерены в связи с проведением строительных работ на станции «Зюзино» Большой кольцевой линии метро. Перенос остановок будет действовать до окончания строительства.