РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мар. В подмосковном Подольске МУП «Водоканал» планирует запустить в марте мобильное приложение с личным кабинетом, где можно будет отслеживать показания умных счетчиков воды и оплачивать услугу, всего в округе установили около 3 тысяч таких приборов, сообщается в группе «Водоканал Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

МУП «Водоканал» запустил программу установки умных приборов учета воды. Водомеры нового поколения автоматически снимают показания и передают их в информационные системы для расчетов, поэтому не нужно списывать показания и отправлять их вручную. Сбор показаний осуществляется автоматически в установленное время (один раз в сутки). В округе установлено семь базовых станций, этого достаточно для того, чтобы покрыть весь округ и собирать показания дистанционно.

«В данный момент в округе установлено около 3 тысяч умных приборов учета воды, в основном, у абонентов МУП «Водоканал» с прямыми договорами водоснабжения и водоотведения. Планируется в ближайшем будущем распространить зону покрытия на микрорайоны Львовский и Силикатная-2», - говорится в сообщении.

В марте планируется запуск мобильного приложения с личным кабинетом, где можно будет увидеть свои показания и сразу оплатить услуги. Кроме того, в Подольске установили 32 общедомовых умных прибора учета в многоквартирных домах, 31 подобным устройством оснастили объекты теплоснабжающих организаций.

Установка производится по желанию собственника квартиры. Стоят такие приборы несколько больше обычных, но в итоге окупаются. Использование таких приборов не только экономит время, но и сводит к минимуму потери ресурсов, исключает ошибки в расчетах. Потребитель может контролировать суточное и почасовое потребление воды и сумму для оплаты. Таким образом, отношения между МУП «Водоканал» и потребителями становятся более прозрачными.

Теперь житель, установивший умный счетчик, может не думать о том, когда ему подавать показания по горячей и холодной воде. Кроме того, программа позволяет строить график суточных и почасовых расходов и видеть их, даже когда потребитель находится вне помещения. Это поможет бороться с утечками воды.

Для установки умных приборов учета жители могут обратиться в МУП «Водоканал» по телефонам: 8 (496) 754-64-88, 8(496) 757-36-63, 8(496) 750-04-88.