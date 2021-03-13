РИАМО - 13 мар. На 84-м году жизни умер народный артист России Стахан Рахимов, сообщил заведующий структурным подразделением концертного зала «Москонцерт Холл» Валерий Корн.

«Не стало Стахана Рахимова! Объединился замечательный дует уже в другом измерении...» — написал Корн в «ВКонтакте».

Рахимов родился 17 декабря 1937 года в Андижане. Он начал выступать на сцене с пяти лет.

В 1960 году Рахимов встретил свою возлюбленную, исполнительницу Аллу Йошпе. Они стали выступать вместе. С 1963 года они успешно выступали на профессиональной эстрадной сцене. Дуэт объездил с гастролями почти всю страну, а также выезжал за рубеж.

Рахимов и Йошпе исполняли песни А. Экимяна, И. Шаферана, А. Морозова, М. Рябинина, Б. Окуджавы.

В 1995 году Рахимову было присвоено звание заслуженного артиста России, в 2002 году – народного артиста России.