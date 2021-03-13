РИАМО - 13 мар. На текущих выходных музеи, парки, библиотеки и культурные центры Москвы проведут ряд концертов, мастер-классов, уроков и тренировок, также в столице отпразднуют Масленицу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Столичные культурные центры и библиотеки в честь широкой Масленицы подготовили специальную программу, которая пройдет как онлайн, так и офлайн. Например, в субботу можно посетить культурный центр «Лира», где в 12:00 стартует праздник «Гуляй, Масленица». Гуляния «Здравствуй, Масленица! Дай нам маслица!» пройдут в библиотеке №90 имени А.С. Неверова. В 13:00 стартует игровая программа в библиотеке №87.

«Можно отметить праздник и онлайн. Библиотеки централизованной системы (БЦС) «Новомосковская» приглашают гостей на кулинарный мастер-класс. Занятие «Готовим с классиками. Блины от Чехова» начинается 13 марта в 15:00. Трансляция будет доступна в аккаунте библиотеки №263 поселка Ватутинки в соцсети «ВКонтакте», - говорится в сообщении.

Также в субботу в 16:00 в библиотеке №182 начнется оперный концерт Натальи Поляниновой. А уже в 17:00 в музее-заповеднике «Царицыно» стартует концерт гобоя и органа «Великолепие барокко» - вход платный, билет можно приобрести на сайте музея.

14 марта в центре культуры «Сцена» можно будет посмотреть спектакль по мотивам сказки о Маленьком принце Антуана де Сент-Экзюпери. Мероприятие также платное.

Кроме того, в субботу можно провести время с пользой и посетить спортивную тренировку. Так, территориальная клубная система «Орехово» предлагает москвичам попрактиковаться в самбо, занятия начнутся в 16:30.

14 марта москвичи смогут присоединиться к видеотренировке «Будь в форме» парка «Ходынское поле», она будет доступна на страницах парка в соцсетях Instagram и «ВКонтакте».

В музее-заповеднике «Царицыно» москвичей будут учить старинной русской технике вышивки «Сажение по бели». Начнется мастер-класс в 14:00 в группе музея в соцсети «ВКонтакте».

Офлайн-урок проведут 14 марта в Биологическом музее имени К.А. Тимирязева. Там москвичи смогут узнать интересные и необычные факты о животных и смастерить их фигурки своими руками. Вход только по электронным билетам, которые можно получить на сайте музея.

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