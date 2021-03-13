РИАМО - 13 мар. Министерство труда и соцзащиты РФ предложило утвердить индекс роста среднемесячной заработной платы в России за 2020 год в размере 1,06, этот индекс определяет дополнительные выплаты к пенсиям летчиков и шахтеров, сообщает «Российская газета».

Согласно данным Росстата, темп роста среднемесячной начисленной зарплаты за 2020 год составил 106%. Эти данные и легли в основу проекта соответствующего постановления Минтруда России. Сейчас предложение министерства проходит общественное обсуждение.

«Проект постановления носит технический характер, направленный на ежегодное нормативное закрепление актуального значения среднемесячной заработной платы для использования в расчете доплаты к пенсиям летчиков гражданской авиации и работников угольной промышленности», - пояснили в министерстве.

К 1 января 2021 года в РФ насчитывается 38 тысяч пенсионеров из числа летного состава, получающих доплату к пенсии. Средняя доплата для них составляет 7 468 рублей.

Численность пенсионеров из числа работников угольной промышленности, получающих доплату к пенсии, составила 52,8 тысячи человек. Средний размер доплаты — 3 486 рублей.

Доплата для бывших летчиков и шахтеров - это отраслевой механизм дополнительного социального обеспечения. При расчете доплаты учитывают несколько показателей, в том числе и среднемесячную заработную плату в Российской Федерации. Этот показатель постоянно актуализируется с учетом его естественного роста.

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