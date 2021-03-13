РИАМО - 13 мар. В столице от коронавирусной инфекции выздоровели еще 1469 человек, с начала пандемии от Covid-19 вылечились 919 278 человек, сообщает оперштаб Москвы.

«В Москве выявлено 1 600 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 699 человек», — говорится в сообщении.

За сутки скончались 52 человека с Covid-19. С начала пандемии умерли 15 709 человек с инфекцией.

Ранее столичные власти опубликовали данные о смертности от Covid‑19 за январь и февраль. Коронавирус был основной или сопутствующей причиной смерти людей в январе в 5588 случаях, а в феврале – 3113.

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Текстовая трансляция

13 МАРТА

- Еще 1469 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. За сутки в столице госпитализировали 699 человек с коронавирусом.

- За сутки в России зарегистрировали 9 908 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 609 больных. В Москве - 1600.

- Власти Москвы опубликовали данные о смертности от Covid‑19 за январь и февраль. Превышение смертности по отношению к соответствующим месяцам прошлого года составляет 5434 и 2677 случаев.