РИАМО - 13 мар. За минувшие сутки в столице выявили 1600 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в городе зарегистрировали 998 489 случаев инфицирования, сообщает московский оперштаб.

В городе продолжает действовать масочный режим во всех общественных местах. По словам мэра столицы Сергея Собянина, масочно-перчаточный режим может сохраниться в Москве и после отмены большинства ограничений.

В мегаполисе проводится масштабная вакцинация от Covid-19. Сделать прививку от инфекции можно как в городских поликлиниках, так и в мобильных пунктах.

За сутки в 85 регионах РФ было зарегистрировано 9 908 новых случаев коронавируса. При этом 12,9% из них не имели клинических проявлений болезни. Также за сутки зафиксировано 475 летальных исходов, полностью выздоровели 12 868 человек.

С начала пандемии Covid-19 в России выявлено 4 380 525 случаев инфицирования. За весь период зафиксировано 91 695 летальных исходов, выздоровели 3 985 897 человек.

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13 МАРТА

- Еще 1469 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. За сутки в столице госпитализировали 699 человек с коронавирусом.

- За сутки в России зарегистрировали 9 908 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 609 больных. В Москве - 1600.

- Власти Москвы опубликовали данные о смертности от Covid‑19 за январь и февраль. Превышение смертности по отношению к соответствующим месяцам прошлого года составляет 5434 и 2677 случаев.