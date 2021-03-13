РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мар. Возгорание ликвидировали в садовом доме в СНТ «Сынково» в Подольске, пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«13 марта в 00:40 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в садовом доме в городском округе Подольск в СНТ «Сынково». В 05:27 - ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

На место происшествия направляли три единицы техники и 11 человек.