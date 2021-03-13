РИАМО - 13 мар. В столице приняли решение о том, что новогодние световые украшения останутся на улицах и площадях до 1 апреля, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Обычно световые украшения оставляем до марта, так как зимой рано темнеет, а они служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы. В этом году по решению мэра Москвы работу этих конструкций продлили до 1 апреля», - сказал Бирюков.

При этом он отметил, что с окончанием новогодних праздников с улиц и площадей Москвы убрали около 1 тыс новогодних елей и часть объемно-декоративных конструкций. Оставшиеся световые тоннели, арки, светящиеся шары, навесные гирлянды, световые элементы на фонарях начнут демонтировать после 1 апреля.

После демонтажа украшения отправят на специальные склады, там они будут храниться до следующих праздников. Специалисты осмотрят и очистят их. В случае необходимости будет проведен ремонт.

«Все декоративные конструкции в столице используются повторно», - подчеркнул Бирюков.

В этом году в новогодние праздники Москву украшали около 4 тыс различных декоративных конструкций.