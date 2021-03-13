РИАМО - 13 мар. Авиалайнер Airbus A321 компании-перевозчика S7, который летел из Москвы в Новосибирск, совершил экстренную посадку в Тюмени, передает РИА Новости.

Согласно данным Уральской транспортной прокуратуры, самолет приземлился в аэропорту Рощино в 04:22 по местному времени — 02:22 по московскому времени.

«Предварительная причина посадки воздушного судна — отказ второго двигателя», — говорится в сообщении.

Самолет сел в штатном режиме. В этот момент на его борту находились 197 пассажиров, в том числе и семь детей. Всех разместили в санитарной зоне.

В 08:07 по московскому времени самолет вылетел обратно в столицу.