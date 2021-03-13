РИАМО - 13 мар. Операция по удалению когтей кошкам, выполненная по прихоти хозяев без реальной необходимости, наносит непоправимый вред здоровью питомцев, сообщили РИАМО ветеринарные специалисты.

Ранее Мосгордума поддержала поправки в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», которые предполагают запрет на удаление когтей домашним животным без медицинских показаний.

«Удаление когтевой фаланги наносит вред животному. Если углубляться в физиологию, то коготь - это часть тактильных ощущений. Без него животные полноценно не чувствуют, как ступают по земле. Это как отрезать себе фалангу пальца», - сказал ветеринарный врач клиники «Джамбо».

По его словам, удалять когтевую фалангу можно лишь в том случае, когда для этого есть особые медицинские показания. Например, данная процедура считается допустимой при сильном обморожении, ожоге или гангрене. Во всех остальных случаях удаление когтей наносит непоправимый вред здоровью животного.

Заместитель гендиректора по лечебной части ветеринарной клиники Vet.city Дмитрий Руклецов подтвердил, что удалять когтевую фалангу животному можно лишь в исключительных случаях.

«При удалении фаланги кошке приходится смещать точку опоры на подушечки, соответственно, это становится опасным для ее передвижения. Сама операция является тяжелой и при неправильном удалении начинаются различные осложнения, вплоть до ампутации конечностей. Никакой лечебной пользы данная операция не несет», - сказал Руклецов.