РИАМО - 13 мар. Пожар произошел в жилом девятиэтажном доме по адресу: улица 2-я Прогонная, дом 7, есть пострадавший, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Первое сообщение о возгорании поступило в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС России в 08:39. На место направили спасателей.

«Происходило возгорание в одной из квартир на пятом этаже личных вещей и мебели на площади 15 кв м», - говорится в сообщении.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание уже в 09:06.

Один человек в результате пожара пострадал.