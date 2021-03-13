РИАМО - 13 мар. В Москве от коронавируса как основной причины смерти в январе умерли 5038 человек, а в феврале — 2340 человек, сообщается на сайте департамента здравоохранения.

Всего за январь в мегаполисе зафиксировали 16 347 летальных исходов. В сравнении с декабрем 2020 года умерло на 199 человек меньше. При этом уже в феврале число смертей снизилось на 3806 — было зарегистрировано 12 541 случаев.

«Такая динамика связана с тем, что показатели смертности отстают на несколько недель от пиков заболеваемости коронавирусом. А рекордные значения числа заболевших были зафиксированы в ноябре и декабре 2020 года, превысив весенний пик на 18% в декабре и на 15% в ноябре», - говорится в сообщении.

Превышение смертности по отношению к соответствующим месяцам прошлого года составляет 5434 и 2677 случаев.

Основной или сопутствующей причиной гибели людей в январе коронавирус был в 5588 случаях, а в феврале – 3113. Смертность от Covid-19 в столице покрывает все избыточные показатели статистики.

От коронавируса как основной причины смерти в январе скончались 5038 человек, а в феврале — 2340 человек. Среди этих случаев учтены те, в которых при отрицательном тесте на Covid-19 по результатам патологоанатомического исследования и анализа клинических признаков причиной смерти был установлен коронавирус. В этой статистике к Covid-19 отнесены даже спорные случаи.

Летальность от коронавируса на конец февраля года, если учитывать только случаи, где Covid-19 стал основной причиной смерти, составила 2,57%. В то же время, если учесть все случаи, при которых коронавирусная инфекция признавалась в качестве основного или сопутствующего заболевания, то летальность на конце зимы составила 3,83%.

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