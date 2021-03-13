РИАМО - 13 мар. В субботу в Московском регионе будет облачно, временами ожидается снег, местами метель и до минус 4 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве минус 1 - плюс 1, по области минус 4 - плюс 1 градус», - говорится в сообщении.

Облачную погоду в Московский регион принесет атмосферный фронт. Скорость порывов ветра может составлять до 14 метров в секунду. Атмосферное давление будет пониженным и составит 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха достигнет 70%.

Тем, кто чувствителен к переменам погодных условий, советуют выполнять рекомендации лечащего врача, принимать витамины.