РИАМО - 13 мар. Пожар произошел в квартире жилого дома на набережной Новикова-Прибоя, в результате возгорания погиб один человек и пострадал еще один, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Первое сообщение в оперативную дежурную смену ЦУКС столичного главка поступило в 07:35. Возгорание произошло в 16-этажном здании по адресу: набережная Новикова-Прибоя, дом 9. Горела одна из квартир на шестом этаже, а также балконы на седьмом и восьмом этажах.

«В 08:24 пожар локализован. В 08:31 открытое горение ликвидировано. Общая площадь возгорания составила 50 кв м. В 08:49 пожар ликвидирован», - говорится в сообщении.

Во время тушения с шестого, седьмого и восьмого этажей пожарные спасли 14 человек, в том числе четверых детей.

Всего в пожаре пострадало два человека, один из них погиб.