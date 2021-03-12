РИАМО - 12 мар. Заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев поздравил с профессиональным праздником сотрудников уголовно-исполнительной системы министерства юстиции РФ, сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

Ежегодно 12 марта отмечается профессиональный праздник работников уголовно-исполнительной системы министерства юстиции РФ, установленный указом президента страны.

«В этот день всем сотрудникам уголовно-исполнительной системы хочется выразить глубокую признательность за службу, пожелать крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов в работе», - сказал Каратаев.

12 марта 1879 года император Александр II издал указ о создании тюремного департамента, который положил начало организации единой государственной системы исполнения наказаний в России.

Федеральным органом уголовно-исполнительной системы является Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), подведомственная Минюсту России и созданная для исполнения наказаний и для содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых, осужденных. Территориальные органы уголовно-исполнительной системы создаются на территории субъектов страны.

На сегодняшний день численность сотрудников УФСИН России по Московской области составляет более 4 тысяч человек. В состав уголовно-исполнительной системы Подмосковья входят три исправительных колонии общего режима, колония-поселение, воспитательная колония для несовершеннолетних и 12 следственных изоляторов.